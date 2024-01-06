Должны быть вместе. Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Рождеством

Всех нас объединяет душевная боль за страдающих людей, сказал глава Алтайской Митрополии Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий выступил с торжественным обращением к жителям края по случаю Рождества Христова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии