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Первые партии подписей из 89 регионов поступили в избирательный штаб Путина

Первые партии подписей из 89 регионов поступили в избирательный штаб Путина

В Москве идет работа по подсчету и проверке первой партии привезенных подписных листов в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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