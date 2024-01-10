Первые партии подписей из 89 регионов поступили в избирательный штаб Путина

В Москве идет работа по подсчету и проверке первой партии привезенных подписных листов в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС.
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