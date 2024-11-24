Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Александр Серов

В жопу пусть засунут свою пятую статью , если будут лезть к нам и начнется полномасштабная война. Тогда она никому не понадобится, будем удобрять землю…. . И я за то, чтобы идти до конца , и отстоять Россию и свои интересы. Не мы лезем в Европу и Америку, а они к нам . Не отстоим - будут у нас такие как Собчак и еже с ними, а мы будем горбатиться на них если позволят нам существовать.