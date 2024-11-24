Политнавигатор НАТО может задействовать статью пять своего устава и напасть на Россию в случае, если на Украине будет использовано тактическое ядерное оружие, и радиоактивное облако двинется в сторону Польши.
Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО
Комментарии
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Александр Серов
В жопу пусть засунут свою пятую статью , если будут лезть к нам и начнется полномасштабная война. Тогда она никому не понадобится, будем удобрять землю…. . И я за то, чтобы идти до конца , и отстоять Россию и свои интересы. Не мы лезем в Европу и Америку, а они к нам . Не отстоим - будут у нас такие как Собчак и еже с ними, а мы будем горбатиться на них если позволят нам существовать.
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12 час.
лл
лина любимцева
Пусть НАТО и пятую статью, и вообще весь устав НАТО - засунут себе в заднее место. Целиком и полностью...
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5 час.
Сергей Лазарев
Ключевым для этого человека является его фамилия: толи ма, толи на, а короче накол.
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1 час.
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