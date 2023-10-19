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Стас Намин назвал «отморозком» приёмного сына, убившего свою семью

Стас Намин назвал «отморозком» приёмного сына, убившего свою семью

Легендарный российский и советский рок-музыкант, основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) назвал «отморозком» своего приёмного сына Романа, подозреваемого в убийстве тёщи и родного сына музыканта.

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