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Царьград

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Женщины смогут выйти в декрет на любом сроке беременности: Подробности нового закона

Женщины смогут выйти в декрет на любом сроке беременности: Подробности нового закона

Партия Миронова внесёт в Госдуму законопроект, позволяющий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности.

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