Зеленский отменил поездку по Украине после уничтожения Ил-76

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированную поездку по Украине после уничтожения ВСУ российского самолета Ил-76, перевозившего пленных украинских военнослужащих для обмена.
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