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Закон и Порядок

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  • Владимир Витковский
    ... а паочему зелебобик и стадо падали еще не последовали к степке-сопле? Гейстепка уже заждалось !!!С ювелирной точно...
  • карюкалов вячеслав
    Это точно.С ювелирной точно...
  • Boris Voronin
    А ПОЧЕМУ пока не выведены из строя остальные вышки хохляндии??? ПОЧЕМУ до сих пор вещают???С ювелирной точно...

О ветеранах бардовского движения, которые предали Родину и собирают деньги для ВСУ

О ветеранах бардовского движения, которые предали Родину и собирают деньги для ВСУ

Москвич Сергей Яковлевич Никитин (сын полковника госбезопасности, начальника Высшей школы МГБ СССР Якова Григорьевича Никитина) и уроженка Сталинабада/Душанбе Татьяна Хашимовна Садыкова (дочь физика Хашима Умаровича Садыкова, впоследствии выросшего до поста республиканского министра просвещения) познакомились на физфаке МГУ, через четыре года поженились, и вскоре возник знаменитый бардовский дуэт.

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