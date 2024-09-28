Экс-офицер морской пехоты Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик проинформировал о том, что западны державы не могут найти способов помочь Киеву разобраться с недостатком прошедших обучение военнослужащих.
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