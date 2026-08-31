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Косиняк-Камыш: Польша перехватила российский самолет Ил-20 над Балтикой

Косиняк-Камыш: Польша перехватила российский самолет Ил-20 над Балтикой

Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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