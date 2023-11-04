Матыцин: спорт обеспечивает устойчивое развитие нашей страны

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спорт в России воспитывает патриотизм. «Спорт — это норма нашей жизни, воспитывает и патриотизм, и формирует здоровый образ жизни, комфортную социальную среду.
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