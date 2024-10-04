Кому нельзя делать прививку от гриппа

«Иногда вакцинация запрещается»: врач Провоторова назвала противопоказания к прививке от гриппа Прививка от гриппа – проверенное средство, но подходит она не всем, заявила врач-инфекционист Маргарита Провоторова.
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