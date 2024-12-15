"Гражданство за неделю, ВНЖ с доставкой на дом, скидка на пакет для всей семьи": СОБР выломали двери и упаковали очередного решалу

А этого « умельца по липовым документам» посадить на максимальный срок и никаких УДО!!! Всех его родственников лишить гражданства РФ и выдворить из страны. Еще бы найти всех тех, кому он « продал « гражданство» и тоже со всеми из семьями депортировать навсегда из России. Как тараканы- ты их в дверь, они в окно.

Нина Комарова

Когда заболела свекровь моей дочери, наняли узбечку с проживанием, она медсестра по образованию. Прекрасный русский язык. Как она ухаживала за ней! Мы бы не смогли так. У матери зятя была онкология. Замечательная женщина. Даже поминки нам помогла устроить. Всё по русским обычаям. После похорон разрешили ей жить в квартире, пока она не нашла новое место. А вот у моей приятельницы (лежачая больная) были сиделки, две сестры из Украины, работали поочередно по полгода. Приятельница была довольна. Потом была очень красивая и вежливая таджичка, которая за неделю ухода за больной подготовила к вывозу вещи, всё сложила в прихожей, вплоть до телевизора, ждала машину. Хорошо невестка знакомой во время навестила свою свекровь и свернула это мероприятие. Все разные.