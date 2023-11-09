Массовое ДТП произошло в Крыму, есть пострадавший

Автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Феодосии.Предварительно установлено, что утром 8 ноября в Феодосии, на улице Русской, 31-летняя женщина-водитель иномарки Suzuki Swift не выбрала безопасную дистанцию, из-за чего произошло столкновение с машиной Lada Granta, которая, впоследствии, влетела в легковушку Suzuki Vitara, за рулём которой находился 53-летний мужчина.