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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мхитарян о Саудовской Аравии: «Эта дверь закрыта для меня – не деньги главное. Уровень европейского футбола и отношение зрителей – это совсем другое»

«Приглашая сильных игроков, они (боссы саудовской лиги и клубов – Спортс) хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя.

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