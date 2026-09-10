Спикер сейма Олякас: Литва намерена снять запрет на размещение ядерного оружия

Власти Литвы намерены исключить из конституции положение о запрете на размещение в стране ядерного оружия.
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