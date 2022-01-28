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Верка Сердючка объяснил, почему назвал Бандеру "батькой"

Верка Сердючка объяснил, почему назвал Бандеру "батькой"

По словам артиста, никакого политического или военного подтекста в перфомансе нет Артист Алексей Данилко, известный более по сценическому образу Верки Сердючки, назвал «импровизацией» исполнение им песни о Степане Бандере в юмористической программе.

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