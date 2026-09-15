Опытный рыболов раскрыл секреты прикормки для осенней рыбалки

С приходом осени поведение рыбы в водоёмах значительно меняется. Снижение температуры воды приводит к замедлению обмена веществ, и рыба становится менее активной в поисках пищи.
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