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“Не трогай Настю и Сережу!” – Дана Борисова хотела помочь, а получила грубую сдачу

“Не трогай Настю и Сережу!” – Дана Борисова хотела помочь, а получила грубую сдачу

Дана Борисова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаСкандальная телеведущая Дана Борисова славится тем, что не выбирая слов комментирует различные события в шоубизнесе, особенно, если она связаны с употреблением знаменитостями алкоголя или запрещенных веществ.

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