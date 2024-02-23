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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы ЦВО уничтожили бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы ЦВО уничтожили бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении

Средствами объективного контроля было зафиксировано точное попадание и уничтожение гусеничной техники противника.

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