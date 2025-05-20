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В Раде обвинили Зеленского в превращении Украины в Зимбабве и Гондурас

В Раде обвинили Зеленского в превращении Украины в Зимбабве и Гондурас

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видео к годовщине вступления президента Владимира Зеленского в должность, в котором он обвиняет его в превращении Украины в Зимбабве и Гондурас.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Рада сама все время поддерживала Зеленского. Вся вина тоже на ней
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13 час.
Юрий Кушнарев
вы гондурасом были всегда.Причём здесь наркуша?Он только всё ускорил.
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11 час.
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