"Москвичка — это про состояние души". Дарина Алексеева о создании, спонсорах и идейной составляющей журнала "Москвичка"

Автор телеграм-канала “Бахчисарайские гвоздики” и с недавних пор главный редактор нового глянцевого журнала “Москвичка” Дарина Алексеева в интервью Мадонне Мур рассказала о создании журнала, о своей работе с Кристиной Потупчик и о борьбе с депрессией.