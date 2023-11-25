"Москвичка — это про состояние души". Дарина Алексеева о создании, спонсорах и идейной составляющей журнала "Москвичка"

Автор телеграм-канала “Бахчисарайские гвоздики” и с недавних пор главный редактор нового глянцевого журнала “Москвичка” Дарина Алексеева в интервью Мадонне Мур рассказала о создании журнала, о своей работе с Кристиной Потупчик и о борьбе с депрессией.
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