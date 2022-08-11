В Чувашии полицейский вместе с государственным инспектором охраны водно-биологических ресурсов спасли утопающего на Волге

Вечером 1 июля командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарск старший лейтенант полиции Сергей Ежов вместе с напарником из отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Чувашской Республике Сергеем Кондратьевым патрулировали на катере в Куйбышевском водохранилище Волги.

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