В Чувашии полицейский вместе с государственным инспектором охраны водно-биологических ресурсов спасли утопающего на Волге

Вечером 1 июля командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарск старший лейтенант полиции Сергей Ежов вместе с напарником из отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Чувашской Республике Сергеем Кондратьевым патрулировали на катере в Куйбышевском водохранилище Волги.