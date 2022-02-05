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"У людей не просто ностальгия по Советскому Союзу – это тоска по нормальной жизни" - кинорежиссёр Владимир Хотиненко

"У людей не просто ностальгия по Советскому Союзу – это тоска по нормальной жизни" - кинорежиссёр Владимир Хотиненко

Известный советский и российский кинорежиссёр Владимир Хотиненко высказал своё оценочное мнение о ностальгии людей по СССР, о большевиках во главе с Лениным, об отсутствии национальной идеи в России и о том, что будущее за идеями социализма.

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