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Царьград

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"Конец её очень грустный". Кеосаян раскрыл судьбу Собчак. Либералка больше не выйдет сухой из воды?

"Конец её очень грустный". Кеосаян раскрыл судьбу Собчак. Либералка больше не выйдет сухой из воды?

"Конец её очень грустный". Тигран Кеосаян - о незавидной судьбе Ксении Собчак. Время безнаказанности истекло - печально знаменитая либералка больше не выйдет сухой из воды?Фамилия Собчак уже стала нарицательной.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Собчак и её мамашке можно ВСЁ! Так что какая власть? Власть в теме и в деле.
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15 час.
евгений черкашин
Да ничего с ней не случится.Ксюха неприкасаемая это однозначно.
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15 час.
Дмитрий Гурин
Она еще не на лубянке только благодаря хорошей памяти и уважения к ее отцу ВВП....
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4 час.

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