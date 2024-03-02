"Конец её очень грустный". Кеосаян раскрыл судьбу Собчак. Либералка больше не выйдет сухой из воды?

"Конец её очень грустный". Тигран Кеосаян - о незавидной судьбе Ксении Собчак. Время безнаказанности истекло - печально знаменитая либералка больше не выйдет сухой из воды?Фамилия Собчак уже стала нарицательной.
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