В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выносе платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в квитанциях за коммунальные услуги могут появиться отдельные строки о том, сколько собрали с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общая стоимость запланированных и выполненных работ, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.