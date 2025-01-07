В ГД доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выносе платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в квитанциях за коммунальные услуги могут появиться отдельные строки о том, сколько собрали с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общая стоимость запланированных и выполненных работ, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.
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