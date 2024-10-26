Капитан «Сибири» избил 22-летнего футболиста: возможно уголовное дело

Адвокат футболиста команды «Сибирь» Константина Попова заявила, что после конфликта на тренировке, в результате которого капитан Сергей Нарылков избил Попова, планируется подача заявления в полицию и возможно возбуждение уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью.