Капитан «Сибири» избил 22-летнего футболиста: возможно уголовное дело

Адвокат футболиста команды «Сибирь» Константина Попова заявила, что после конфликта на тренировке, в результате которого капитан Сергей Нарылков избил Попова, планируется подача заявления в полицию и возможно возбуждение уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью.
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