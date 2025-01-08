Пять кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК Абхазии

Пятерых кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК Абхазии, 8 января сообщает Абхазия-Информ. В качестве кандидатов в президенты на предстоящих выборах зарегистрированы Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Адгур Хурхумал, Роберт Аршба.
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