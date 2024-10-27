Песков рассказал о беседе Владимира Путина и президента ОАЭ в Aurus

Ведут субстантивные переговоры главы стран при поездке в автомобиле, а не просто «смотрят в окошко», говоря о беседе лидеров стран РФ Владимира Путина и ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в «Аурусе», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Москва.