Песков рассказал о беседе Владимира Путина и президента ОАЭ в Aurus

Ведут субстантивные переговоры главы стран при поездке в автомобиле, а не просто «смотрят в окошко», говоря о беседе лидеров стран РФ Владимира Путина и ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в «Аурусе», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Москва.
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