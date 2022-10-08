Губернатор Сахалина ответил на признание Украиной Южных Курил японскими

Комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии", глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что любые призывы к нарушению целостности государства недопустимы.
Комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил "оккупированной Россией территорией Японии", глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что любые призывы к нарушению целостности государства недопустимы.
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