10 вопросов о стрельбе в Лас-Вегасе, о которых молчит пресса

Общественности не говорят правду о том, что действительно произошло в Лас-Вегасе. Как вы увидите ниже, есть свидетельства того, что было множество стрелков и что это была запланированная заранее операция.
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