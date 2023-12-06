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Страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ

Страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ

Страны Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто якобы помогает обходить ограничения.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Какие еврогейцы тупые Ну можно не понять, что страдает от их скудоумия сама же европа.Хорошо что европа меняет этнический состав ,я бы предпочел арабов.Эти ребята держат хребет вертикально.
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