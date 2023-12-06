Страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ

Страны Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто якобы помогает обходить ограничения.
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