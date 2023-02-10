Экс-государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Франции по делам Европы Пьер Лелуш прокомментировал поддержку киевского режима Западом на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
Экс-государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Франции по делам Европы Пьер Лелуш прокомментировал поддержку киевского режима Западом на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
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