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Экс-госсекретарь Франции Лелуш счел невозможной бесконечную военную поддержку Киева Западом

Экс-госсекретарь Франции Лелуш счел невозможной бесконечную военную поддержку Киева Западом

Экс-государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Франции по делам Европы Пьер Лелуш прокомментировал поддержку киевского режима Западом на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.

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