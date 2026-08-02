Первые в мире: отечественные бесшатунные двигатели

Компьютерный концепт бесшатунного мотора ОМ-127РН Шедевр механики Зачем, собственно, изымать из двигателя шатун? Двигателю внутреннего сгорания в привычном виде уже более 160 лет, и никто не собирается вторгаться в его устоявшуюся конструкцию.