Голливудская звезда Том Круз встречается с дочерью экс-депутата российской Госдумы

Голливудский актер Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает Daily Mail. Светская львица является дочерью Рината Хайрова – экс-депутата Госдумы РФ от Татарстана VI и VII созывов, который также работал советником экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.