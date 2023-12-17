Голливудская звезда Том Круз встречается с дочерью экс-депутата российской Госдумы

Голливудский актер Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает Daily Mail. Светская львица является дочерью Рината Хайрова – экс-депутата Госдумы РФ от Татарстана VI и VII созывов, который также работал советником экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
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