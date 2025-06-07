В Москве в ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие для продажи

Задержание нескольких членов организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» в Москве цех для переделки и сборки огнестрельного оружия, которое они потом намеревались продать, осуществили правоохранители, об этом 7 июня сообщает ТАСС, со ссылкой на имеющиеся у них документы.