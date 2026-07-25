Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отправились на выставку

Отправились на выставку

Продолжают всплывать некрологи тех, кого обнулили российские ракеты на выставке "Армада".На фото лава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.

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