Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Прокурор Ульянова: многомиллионные штрафы за загрязнение в Новосибирске

Прокурор Ульянова: многомиллионные штрафы за загрязнение в Новосибирске

В Новосибирске пройдет пресс-конференция об итогах соблюдения природоохранного законодательства. Прокурор Елена Ульянова расскажет о расследованиях загрязнений, взысканиях с нарушителей и резонансных делах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх