Что должен знать каждый русский?

У меня в блоге заботливо сохранены несколько программных текстов, которые я время от времени выгладываю на праздники - на Пасху, на день Победы и т.
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