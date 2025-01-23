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В России число многодетных семей за год выросло почти на 250 тысяч

В России число многодетных семей за год выросло почти на 250 тысяч

Число многодетных семей в России за прошедший год выросло почти на 250 тысяч. Об этом на пресс-конференции ТАСС заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семёнова в четверг, 23 января.

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