Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о высаженной из автобуса смолянке с тремя детьми

Водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми. При этом расстояние до ближайшего населенного пункта составляло около 5 километров Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нарушения прав пассажиров общественного транспорта в Смоленской области.
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