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Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать на родину после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича заявил, что украинские беженцы, изнасиловавшие местных девушек, должны немедленно уехать из страны.

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