Тыква, запеченная в духовке c базиликом и чесноком

Прекрасный осенний овощ - тыква - запеченная в духовке с чесноком и базиликом, превращается в прекрасный гарнир с пикантным вкусом или самостоятельное блюдо, которое понравится и сидящим на диете людям из-за низкой калорийности, и вегетарианцам за наличие в рецепте только растительных продуктов.
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