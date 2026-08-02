Африка погружает Европу в миграционный кризис: нужен большой проект, но «смердит» большой войной

30 июля, в государственный праздник Марокко, марокканские пограничники прекратили патрулировать границу, что позволило тысячам местных и не только местных жителей, включая семьи с детьми, обогнуть волнорез и попасть в Испанию, а точнее в Суету, североафриканский анклав, принадлежащий Испании с 1668 года.