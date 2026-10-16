Праздничный календарь порой диктует туристические привычки сильнее, чем погода или настроение. В 2026 году День народного единства выпал на среду, и это сразу изменило расклад: полноценные каникулы не складываются, зато появляется соблазн устроить себе мини-отпуск посреди рабочей недели.