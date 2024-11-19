Какие игры были у советских детей

И снова ностальгические воспоминания. На этот раз игрушки.Для совсем юных некоторые вещи из того времени кажутся довольно странными, но действительно тогда была эпоха, когда телевизор считался предметом роскоши, а о видеомагнитофонах и стереосистемах многие и не мечтали.
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