Горькие уроки «Крокус Сити Холла»

Магазины, концертные залы и музеи Петербурга: становится ли безопаснее? После теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева», который произошел 22 марта, власти различных регионов пообещали усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.
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