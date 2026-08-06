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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пушич возглавил «Аль-Ахли» Сперцяна. Экс-тренер «Шахтера» и бывший помощник Слота подписал контракт до 2028 года

Марино Пушич стал главным тренером « Аль-Ахли », в который перешел полузащитник Эдуард Сперцян . 54-летний специалист подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до июня 2028 года.

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