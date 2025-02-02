«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда у «МЮ» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда

Бирмингемцы сообщили, что форвард арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Вилла» взяла на себя 75% зарплаты 27-летнего англичанина, а также обладает опцией его выкупа в июне за 40 млн фунтов.