В США полиция получит первый летающий электромобиль для патрулирования со скоростью до 100 километров в час / © Florida Polytechnic University Аппарат оснащен электрической силовой установкой и способен вертикально взлетать и садиться.
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