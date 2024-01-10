Власти Перу сообщили о вводе режима ЧП на границе с Эквадором

Премьер-министр Перу Альберто Отарола в среду, 10 января, сообщил, что правительство объявит чрезвычайное положение на границе с Эквадором после того, как его президент Даниэль Нобоа объявил о введение режима внутреннего вооруженного конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии